Олимпийская хоккейная команда России одержала победу над хоккеистами сборной США в матче предварительного раунда в Пхенчхане. Россияне выйдут в четвертьфинал без участи в раунде плей-офф.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Результат встречи – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В их составе по две шайбы провели Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

Россияне набрали больше всех очков – 6 – в группе В. На первое место претендовала также команда Словакии, обыгравшая россиян в первом туре, но она, не сумев в субботу победить в основное время Словении, недосчиталась очков.

Своего соперника российская команда узнает позже.

Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Напомним, что оргкомитет Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане заменил рукопожатия хоккеистов после матчей на отбивание кулачков, чтобы предотвратить распространение норовируса.

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