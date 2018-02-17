Олимпийская хоккейная команда России одержала победу над хоккеистами сборной США в матче предварительного раунда в Пхенчхане. Россияне выйдут в четвертьфинал без участи в раунде плей-офф.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Результат встречи – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В их составе по две шайбы провели Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

Россияне набрали больше всех очков – 6 – в группе В. На первое место претендовала также команда Словакии, обыгравшая россиян в первом туре, но она, не сумев в субботу победить в основное время Словении, недосчиталась очков.

Своего соперника российская команда узнает позже.

Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Напомним, что оргкомитет Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане заменил рукопожатия хоккеистов после матчей на отбивание кулачков, чтобы предотвратить распространение норовируса. 

Ранее "Страна" писала, кто такая украинка Алена Савченко, которая выиграла "золото" Олимпиады для Германии.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!