Во время выступления на украинском ланче в Мюнхене президент Петр Порошенко назвал количество погибших в зоне АТО на Донбассе с начало этого года.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Мы потеряли с начала 2018 года 21 солдата и 19 были ранены", - сказал президент.

После выступления Петру Порошенко задали вопрос о том, готов ли он идти на компромиссы по вопросу Донбасса, чтобы достичь мира. Прямо на этот вопрос Порошенко не ответил. Сказав, что нет войны внутри Украины, а есть агрессия России.

Напомним, что 16 февраля началась Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Там будет обсуждаться вопрос в том числе и Украины – а именно ввода миротворцев на Донбасс.

Как сообщала "Страна", 17 февраля стало известно, что из одного из подразделений на Донбассе пропал украинский военный.