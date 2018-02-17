В Польше корова спаслась бегством во время поездки на бойню. Она выпрыгнула из грузовика, который ее перевозил, и сбежала к озеру. Животному удалось уплыть от погони.

Корову не могут поймать уже три недели. Об этом сообщает издание Polska-kaliningrad.

Корову пытался сдать на мясо фермер из села Буков в Опольском воеводстве. Когда скупщики стали грузить ее в транспорт, животное протаранило ограждение из металлической сетки на грузовике, спрыгнуло на землю и помчалось к озеру Ниса.

Когда корову нашли на берегу, помощница фермера попыталась подманить и схватить ее. Но беглянка атаковала женщину. В результате у пострадавшей сломанные ребра и рука. Корова же уплыла на остров.

Ее периодически видят в разных местах на озере, но как только пытаются приблизиться к ней, корова уходит в воду и уплывает.

Владельцу коровы на бойне не только не заплатили, но и оштрафовали за то, что он не досмотрел за животным.

Как сообщала "Страна", ранее в Польше домашняя корова сбежала от хозяина и живет с дикими зубрами в Пуще.

Напомним также, что фермер в США вывел карликовую породу коров, которых можно держать дома, как собак.