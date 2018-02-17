Из-за сегодняшнего нападения на здание Россотрудничества в центре Киева Украина может потерять свой культурный центр в Москве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Игорь Соловей (долгое время работавший в Москве собкором агентства "Укринформ").

Комментируя сегодняшние события, когда радикалы из С14 ворвались в здание по улице Борисоглебской, 2, журналист отмечает, что это "или четко спланированная спецоперация самих россиян" или праворадикалы "полезные идиоты".

"Остается небольшая надежда на то, что спасти Культурный центр Украины в Москве может деятельность Россотрудничества в Киеве, которое работает на основании этого же "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Документ подписан в 1998 году, а полностью ратифицирован в марте 2012 года.

Именно наличие этого договора сдерживает сейчас Москву от подачи суду команды забрать украинское здание на Арбате.

Так что если Киев первым нарушит Соглашение о функционировании культурных центров (а призывы в Украине закрыть Россотрудничество звучат давно - что соответствует линейной, а не гибридной логике мышления в условиях войны), то у Москвы также пропадут основания сдерживать себя.

Для Москвы закрыть Россотрудничество не представляется сложной задачей: они находятся в Киеве в съемном (!) помещении и поэтому при необходимости могут отозвать своих сотрудников и закрыться в течении 48 часов.

Но тогда и Киев однозначно попрощается со своим НКЦУ в Москве. А вот равнозначен ли такой размен: пятеро высланных ФСБшников (вместо которых приедут новые, в посольство) – на бесповоротно потерянное государственное имущество стоимостью в миллионы? Ответ, который должен дать себе каждый", - написал Игорь Соловей.

Фото: facebook.com/solovey.igor

Как сообщала "Страна", на 18 февраля националисты из ряда организаций также планировали проведения акции против Россотрудничества. Но, видимо, С14 решила опередить конкурентов.

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