Мюнхенская конференция стала местом "сверки часов" по вопросу введения миротворцев на Донбасс.

Эта тема за последние недели сильно продвинулась – судя по заявлениям основных переговорщиков, Курта Волкера и Владислава Суркова.

Перед самой конференцией развернутую схему размещения "голубых касок" в Украине обрисовал экс-генсек НАТО Андерс Фог Рассмуссен. То, что именно этот вариант взят за основу, подтвердил вчера и Волкер. А главное – пока его не опровергли ни в Москве, ни в Киеве.

Одновременно о новой схеме ввода миротворцев заговорили украинские политики, которые приехали в Мюнхен.

"Страна" обобщила всё, что прозвучало о Донбассе в Мюнхене и тезисно проанализировала доклад Расмуссена, который сейчас все обсуждают.

30 тысяч миротворцев

На Мюнхенскую конференцию приехал спецпосланник США по Донбассу Курт Волкер, который пообщался с украинцами, приехавшими в Германию.

Одними из первых с Волкером встретились нардепы от БПП Мустафа Найем и Светлана Залищук.

По словам Мустафы Найема, Волкер подтвердил, что "план Расмуссена" по миротворцам близок к тому, о чем договорились с Сурковым в Дубаи.

Найем излагает основные черты этого плана:

"(1) Общая численность контингента – до 30 000 человек, в том числе 5000 человек для активного наблюдения за 409 километрами международной границы между Украиной и Россией, и 4000 человек полицейского контингента.

(2) Командование миссии будет осуществляться либо непосредственно ООН, либо представителем независимого Международного контингента. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для России. В частности обсуждается участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, а также Австрии, Финляндии или Швеции, и ряда южноамериканских стран. Допускается участие некоторых стран-членов НАТО, дружественных к России, например Греция.

(3) России необходимо будет обеспечить прекращение огня местными формированиями и вывести тяжелое вооружение, а властям самопровозглашенных республик придется публично и открыто принять условия работы миротворцев.

(6) В рамках миссии на местах должны быть развернуты также гуманитарные учреждения, группы юристов и экспертов в области государственного управления и посредников для работы с местными общинами по постконфликтному восстановлению и реинтеграции в украинские государственные структуры.

Миротворческая миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений. При этом первый пункт Минских соглашений – прекращение огня должен быть выполнен ДО начала развертывания миссии. Проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только ПОСЛЕ полного развертывания миротворческой миссии.

Разворачивание миссии предполагается в несколько этапов. Предположительно это будут три стадии: начало миссии и обеспечение условий для ее разворачивания (до двух месяцев), продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев) и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев). Что важно, на данный момент все стороны согласны, что решение о разворачивании миротворческой миссии должно приниматься Совбезом ООН один раз на весь период действия контингента, а не после каждого этапа, что не позволит России путем наложения вето приостановить миссию на каком-либо этапе.

Согласно отчету, традиционный вариант миротворческой миссии (без мандата на активное применение силы) может быть реален, только если бы все потенциальные сателлиты ДНР и ЛНР искренне обязались прекратить любое насилие, что маловероятно. Поэтому самым вероятным вариантом может стать т. н. "надежный мандат", разрешающий миротворцам в ограниченных условиях применять силу для сдерживания сил местных сателлитов РФ.

Ну и самое главное. Как отмечают авторы отчета, единственный способ узнать, могут ли миротворческие силы справиться с местными сателлитами России, – это начать разворачивание миссии и реагировать на ситуации по мере продвижения миссии. Между тем, исходя из прошлого опыта, есть достаточные основания полагать, что миротворческие силы могут-таки справиться с ситуацией на Донбассе, если, конечно, для этого будут созданы политические условия".

"Минск" украинцы упоминают вскользь

В интерпретации Найема есть два интересных момента: во-первых, органы власти сепаратистов до выборов не распускаются.

Во-вторых, выборы на неподконтрольной территории проходят только после выхода миссии ООН на границу с Россией. Скорее всего в Москве эту идею отметут с порога. Напомним, ранее Волкер говорил, что границу Украине до выборов и полного выполнения Минска никто не отдаст. О том же всегда говорили и в РФ.

О том, как именно и в какой последовательности Украина будет выполнять политическую часть Минска – закон об особом статусе, изменения в конституции - украинские спикеры тоже преимущественно молчат.

Еще интересные подробности после Мюнхена дал нардеп Игорь Попов. Он обозначил время, когда могут ввести миротворцев и провести выборы. "Голубые каски" могут появиться на Донбассе уже в октябре 2018 года.

"В случае запуска механизма миротворцев выборы на Донбассе предлагают провести в октябре 2019 (12 месяцев после прибытия контингента). И провести не только местные выборы, но как вариант организовать там голосования 27 октября и на выборах в Верховную Раду.

Плюс несколько миллионов голосов могут серьезно повлиять на формат новой власти", - заявил Попов.

В интерпретации Юлии Тимошенко, которая побывала в Мюнхене, помимо миротворцев, планируется еще и введение международной временной администрации на территории "ЛДНР". То же самое она говорила после поездки на молитвенный завтрак в Вашингтон.

От украинских же официальных лиц никакой подробной информации не прозвучало. Президент Петр Порошенко ограничился ритуальным выступлением, где заклеймил российскую агрессию. Павел Климкин около часа общался за закрытыми дверями с коллегой Сергеем Лавровым, но по итогам рассказал крайне мало.

По словам Климкина, он задал Лаврову вопрос, смог бы он со своими коллегами-политиками поехать на Донбасс и вести предвыборную кампанию.

"Лавров улыбнулся, понимая, что это по определению невозможно", - описал реакцию главы МИД РФ украинский министр.

Не состоялась и запланированная ранее встреча министров нормандской четверки. Похоже, обсуждение миротворцев окончательно замкнулось на Волкере и Суркове – и пусть весь мир подождет.

Доклад Гована-Расмуссена

Но что же в реальности написано в докладе, к которому приложил руку бывший генсек НАТО и действующий советник Петра Порошенко?

Ведь именно на этот документ ссылаются украинские политики, которые начали излучать внезапный оптимизм по теме миротворцев.

Доклад опубликован на сайте американского аналитического центра "Институт Хадсона" и, как подтвердил Волкер, близок к тому, что сейчас обсуждается с представителем Путина Сурковым.

"Могут ли объединенные нации объединить Украину?" - называется документ. Автором его является эксперт Ричард Гован.

Отметим, что "ДНР" и "ЛНР" там именуются без кавычек и приставок "самопровозглашенные" и "так называемые". Утверждается, что Россия должна уговорить "республики" согласиться на миротворцев. То есть, доклад признает некую субъектность "ЛДНР".

"Москве нужно будет вывести свои собственные регулярные силы из региона и оказать давление на лидеров Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), чтобы они приняли миротворцев и завершили свои военные операции", - дословно сказано в документе.

Среди стран, которые будут участвовать в миссии, доклад рассматривает прежде всего пост-советские страны (Беларусь и Казахстан), потом – латиноамериканские (Бразилия, Аргентина или Чили). Также говорится о необходимости убедить Россию в том, чтобы участие в контингенте приняли и некоторые страны НАТО.

Однако возглавить миссию доклад предлагает не-натовским странам Европы – Финляндии, Швеции или Австрии.

Базовое количество миротворцев определяется как 20 000 человек с возможностью увеличения их числа.

Никакой люстрации "ополченцев"

Отдельно говорится о необходимости полицейской миссии в Донбассе, которая будет наводить порядок на территориях, взятых под контроль миротворцами.

Здесь есть интересный момент: говорится, что международные полицейские будут переводить и переобучать персонал сил правопорядка "ЛДНР".

То есть – по крайней мере на бумаге – изъявляется намерение не "люстрировать" или карать, а использовать полицию сепаратистов для поддержания порядка. Что совершенно в духе Минских соглашений.

В докладе предлагается убедить Россию рассмотреть участие полицейских из стран-членов НАТО – таких как Италия, Португалия и Румыния. Отмечается, что богатый опыт есть и у ОБСЕ.

"Опыт Косово не понравится Украине"

Говоря о выборах и реинтеграции "ЛДНР" в Украину в докладе вспоминают опыт Косово, но предупреждают, что в Киеве он не встретит большого сочувствия.

Напомним, что Косово – это полностью отколовшаяся от Сербии территория, признанная многими странами Запада (хотя и не всеми) как независимое государство. Такие аналогии и правда не понравятся Киеву. Но в документе призывают смириться.

"Полномасштабное международное управление "ДНР" и "ЛНР" по модели Косово вряд ли вызовет поддержку в Киеве. Тем не менее, Украине необходимо будет принять высокий уровень международного надзора за выборами в парламент Украины, предусмотренными протоколами Минска и долгосрочными усилиями по социально-экономической реинтеграции", - говорится в докладе.

В документе указывается, что "полностью международный процесс проведения выборов может оказаться неприемлемым для Киева" (вероятно, из-за практически гарантированного проигрыша всех партий, ранее поддержавших АТО на Донбассе - ред.).

Тем не менее, контроль над голосованием предлагается осуществлять ОБСЕ и специальной комиссии Евросоюза. А безопасность кандидатов и на участках будет возложена на миротворцев.

То есть, в регионе де-факто вводится полное внешнее управление. Как говорится в докладе, возглавлять всю временную гражданскую администрацию должен "авторитетный человек", который будет посредником между всеми противоборстующими сторонами.

Миротворцы и Минские соглашения

В документе говорится, что разблокировать путь в выполнению "Минска" могут только местные выборы на неподконтрольных территориях.

Выборы в докладе жестко увязываются с вопросами безопасности – говорится, что избирательный процесс может начаться, когда Киев будет уверен, что исключена угроза военного вторжения.

Безопасность, по мнению автора документа, обеспечивает выход миротворцев на границу с Россией, взятие под охрану складов оружия "ЛДНР" и локализацию военного контингента "республик" - расположение людей и техники на определенных базах и переобучение персонала на несение мирной службы.

Указано, что к группам, которые соберутся нарушить стабильность, может быть применена ограниченная сила – причем, речь о "деструктивных силах" с обеих сторон конфликта.

А вот передача границы собственно украинским силам возможна только после завершения выборов с международным признанием их результатов.

"Право Киева на восстановление суверенного контроля за его границами обусловлено проведением выборов, которые никогда не произойдут без внешнего вмешательства", - говорится в докладе.

Интересно, что требование 9-й статьи Минский соглашений - возвращение границы после выборов, внесения изменений в конституцию Украины и введения особого статуса Донбасса - авторы доклада называют "едва ли достижимым".

"Любые крупномасштабные и долгосрочные миротворческие усилия на востоке Украины должны обеспечиваться четкой стратегией с четко определенными целями. К счастью, основа для такой стратегия уже существует в Минских соглашениях, в которой излагается подробная, хотя и едва ли достижимая дорожная карта для реинтеграции Донецкой и Луганской народных республик под украинский контроль", - говорится в докладе.

"Оживить минский процесс" предлагается именно выборами (что не понравится многим в Киеве), а после них - передачей границы Украине (на что вряд ли согласится Москве без реализации других аспектов политической части Минских соглашений - особого статуса и изменения Конституции). Так что пока "план Расмуссена" - это скорее предложение к переговорам, чем уже законченный проект достижения мира на Донбассе. Хотя, в отличие от предыдущих "предложений", он выглядит уже намного реалистичнее.