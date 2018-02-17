В зоне АТО на Донбассе из подразделения пропал украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего.

Проводятся первоочередные поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ato.news

Напомним, что 16 февраля началась Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Там будет обсуждаться вопрос в том числе и Украины – а именно ввода миротворцев на Донбасс.

"Страна" следит за тем, что обсуждают на Мюнхенской конференции.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ подтвердили продвижение ВСУ в районе Новоалександровки. 31 января 2018 года украинские военные заявили, что взяли населенный пункт под свой контроль.