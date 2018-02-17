В субботу, 17 февраля, в здании на улице Грейт-Портленд в центральной части Лондона возле головной штаб-квартиры вещательной корпорации ВВС Broadcasting House вспыхнул пожар. Об этом сообщила пожарная бригада на странице в Twitter.

Более 50 пожарных задействованы в тушении пожара.

На место прибыли 10 единиц пожарной техники.

Причина возгорания пока неизвестна.

Фото: twitter.com/LondonFire

Fire brigade arrived on Great Portland Street. Quite something. pic.twitter.com/ycTiieGQTS — Mukul Devichand (@MukulDevichand) 17 февраля 2018 г.

Как сообщала "Страна", в Лондоне требуют расследовать смертельный пожар тремя билбордами, как в нашумевшем фильме. Грузовики с красными билбордами видели в разных частях Лондона, в том числе возле парламента Великобритании. Активисты решили привлечь внимание к расследованию пожара в здании Grenfell Tower.

Также напомним, что пожар в 24-этажном жилом доме в Северном Кенсингтоне произошел в ночь на 15 июня 2017 года и продолжался около 60 часов. При пожаре погиб 71 человек и еще 70 были ранены; многие следовали инструкции, предписывавшей оставаться при пожаре в квартире - и в итоге оказались заблокированы огнем. По основной версии, причиной возгорания стали проблемы с проводкой.