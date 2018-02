В субботу, 17 февраля, в здании на улице Грейт-Портленд в центральной части Лондона возле головной штаб-квартиры вещательной корпорации ВВС Broadcasting House вспыхнул пожар. Об этом сообщила пожарная бригада на странице в Twitter.

Более 50 пожарных задействованы в тушении пожара.

На место прибыли 10 единиц пожарной техники.

Причина возгорания пока неизвестна.

Фото: twitter.com/LondonFire

Fire brigade arrived on Great Portland Street. Quite something. pic.twitter.com/ycTiieGQTS