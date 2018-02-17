Президент Петр Порошенко выступил с речью на "Украинском ланче" в Мюнхене, хотя и не был заявлен в программе мероприятия.

Он рассказал об успешности проведенных в Украине реформ, а также констатировал единую позицию украинских политических сил.

"Я оптимист, потому что невозможно быть президентом страны, которая в войне и не быть оптимизмом", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что за три года власти его команда сделала больше, чем было сделано за все предыдущие годы независимости Украины.

Он добавил, что Украина будет защищаться от агрессии России дипломатическими методами, а возвращать Крым - посредством судебных решений.

"У нас нет задачи воевать с Россией. У нас есть задача, чтобы Россия вывела свои войска с Украины", - сказал Порошенко.

После выступления Петру Порошенко задали вопрос о том, что, судя по дискуссиям в украинском обществе, украинское общество далеко не так едино, как об этом говорит Порошенко. И что многие люди разочаровались в возможности и желании президента проводить реформы.

В ответ на это Порошенко заявил, что говорил о единстве украинской позиции в Мюнхене по отношению к России. В то время как в стране продолжается политическая дискуссия. Он также сказал, что провел много реформ и если кто может провести их лучше - пусть попробует. "Но возникает вопрос - почему они раньше этого не смогли сделать", - сказал Порошенко, намекая, видимо, на Юлию Тимошенко, которая также присутствует на конференции.

Также Порошенко задали вопрос о том, готов ли он идти на компромиссы по вопросу Донбасса, чтобы достичь мира. Прямо на этот вопрос Порошенко не ответил. Сказав, что нет войны внутри Украины, а есть агрессия России.

Ранее сообщалось, что Порошенко выступил в первый день конференции в Мюнхене перед полупустым залом.