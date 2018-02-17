В соцсети опубликованы предполагаемые расходы на полет Петра Порошенко на конференцию в Мюнхен и на бал в Вену. Скриншоты с платежками на перелет опубликовал Алексей Романов на своей странице в Facebook.

"Полет Порошенко на мюнхенскую конференцию, где он толкнул речь при полупустом зале, стоил украинским налогоплательщикам почти полтора миллиона гривен. А полет на венский бал - 800 тысяч. И это не считая загранкомандировочных", - написал он.

Фото: facebook.com/olexijromanov

"Спрашивается: ̶н̶а̶х̶р̶е̶н̶а̶ зачем?", - саркастично добавил автор поста.

Как сообщала "Страна", Порошенко прибыл на Мюнхенскую конференцию. Сегодня Порошенко выступит на конференции. Запланирован также ряд двусторонних встреч в пятницу и субботу.

Ранее мы писали, что Порошенко приехал на Венский бал и остановился в одном из самых роскошных отелей города.