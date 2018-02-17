Об этом в эфире информационно-политического ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил нардеп Александр Онищенко.



"Кононенко - это человек, который дает указания непосредственно главам администраций районов. Я это почувствовал на собственном округе. Мол, не дай Бог мы допустим, чтобы прошел кто-то не с БПП. К тому же, другим запрещено ставить рекламные билборды ", - сказал Онищенко.



Также он добавил, что сейчас Кононенко собирает всех глав администраций для того, чтобы дать им четкие предвыборные указания.

"Я не знаю на кого делают ставки олигархи, которого политика собираются протягивать. Однако Порошенко сейчас будет умножать всех на "ноль". Я имею в виду, что в его интересах перекрыть коллегам доступ к финансовым потокам, чтобы те вдруг не занялись пиаром еще какого-то кандидата в президенты. Не случайно состояние Рината Ахметова и Игоря Коломойского заблокировали", - объясняет Онищенко.





Видео: Youtube.com/Телеканал ZIK

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