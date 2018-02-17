Военно-морские силы Вооруженных сил отрицают неуставные отношения, как причину убийства 4 морских пехотинцев своими сослуживцами в Широкино Донецкой области. Об этом говорится в заявлении командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко, видеозапись которого была опубликована пресс-службой ВМС.

 

Видео: Youtube.com/Ukrainian NAVY

"В некоторых средствах массовой информации назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные отношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают", - сказал он.

Воронченко подчеркнул, что расследование убийства военных продолжается, и призвал не спекулировать на данной теме и не распространять недостоверную информацию.

Как сообщала "Страна", в ГПУ рассказали, за что два морпеха расстреляли четверых сослуживцев.

Ранее мы писали, что двое морпехов расстреляли своих. Стали известны подробности гибели четырех бойцов под Мариуполем.

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