Директору строительной компании "Элита-Центр" Игоря Цыганка, который накануне был задержан за вымогательство 50 тысяч долларов, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца . Об этом сообщает прокуратура Киева на странице в Facebook.

По ходатайству Киевской прокуратуры N9 директору строительной компании "Элита-центр", задержанному за вымогательство 50 тысяч долларов США для инвестора, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 1,3 млн грн.

Также на 60 суток арестован его сообщник, руководитель ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД, задержанного непосредственно после получения указанных средств. В качестве альтернативы суд определил для подозреваемого залог в сумме 140 тыс грн. Мера пресечения второму фигуранту производства прокуратура будет обжаловать в части залога.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", Игорь Цыганок предлагал одному из своих покупателей, который попался на удочку и купил квартиру у которой уже был владелец решить вопрос в его пользу за доплату - 50 тысяч долларов.

Также мы писали, что основатель "Элита-центра" Александр Шахов (Волконский) занял второе место в рейтинге самых высоких залогов за всю историю Украины. Суд присудил ему залог в 384 млн. 266 тыс. гривен.

В апреле 2016 года основателя аферы "Элита центр" выпустили из СИЗО, назначив ему огромный залог – это ориентировочная сумма ущерба, который понесли обманутые вкладчики. Однако Шахов заявил, что денег у него нет. Вернуть назад в СИЗО Шахова не могли – по "закону Савченко" он отсидел максимальный срок по инкриминируемой ему статье. "Элитчику" назначили домашний арест. В июле он по примеру ректора Мельника сбросил электронный браслет и сбежал.384 млн. 266 тыс. гривен – это ориентировочная сумма ущерба, который понесли обманутые вкладчики. Однако Шахов заявил, что денег у него нет. Вернуть назад в СИЗО Шахова не могли – по "закону Савченко" он отсидел максимальный срок по инкриминируемой ему статье. "Элитчику" назначили домашний арест. В июле он по примеру ректора Мельника сбросил электронный браслет и сбежал.