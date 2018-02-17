Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" после блокады поступлений сырья из Донбасса начал закупки в Российской Федерации. Об этом руководитель снабжения предприятия Гириш Сардана в интервью корпоративному изданию "Металлург".

По его словам, в связи с введением запрета на закупку сырья в зоне АТО и высокими ценами на международном рынке на уголь и кокс, предприятие было вынуждено переориентироваться на закупки российского угля.

"Однако из-за санкций, введенных по отношению к определенным транспортным компаниям, мы столкнулись с нехваткой вагонов, необходимых для доставки сырья из России. Несмотря на все трудности, поставки не прекращались. Еще одной проблемой стало отсутствие достаточного количества вагонов и локомотивов со стороны "Укрзализныци", что повлекло за собой сбои в поставках известняка с западной части Украины, и, как следствие, уменьшение объемов поступления этого сырья на предприятие", - рассказал топ-менеджер.

ArcelorMittal Кривой Рог - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. Принадлежит транснациональной корпорации ArcelorMittal.

Как сообщала "Страна", в 2017 году Украина закупила российского угля на 1,6 миллиарда долларов США, что на 56,6% больше, чем год назад.

Также мы писали, что "Нафтогаз" собрался закупать газ у России уже в марте, несмотря на возражения Кабмина.