В Польше заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьер-министрами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Польши.

"В канцелярии президента Республики Польша глубоко разочарованы итогами переговоров между вице-премьер-министрами Украины и Польши. Отсутствие решения украинской стороны относительно основополагающего вопроса об отмене запрета на эксгумацию польских захоронений на территории Украины означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры от президентов обеих стран, что существенно влияет на взаимные отношения", - говорится в заявлении.

В канцелярии польского президента выразили надежду, что запрет на эксгумацию польских захоронений "будет снят в ближайшем будущем".

Напомним, вице-премьер Украины Павел Розенко 16 февраля находился с визитом в Варшаве, где вел переговоры со своим польским коллегой Петром Глинским относительно скандального закона об Институте национальной памяти.

"Затронут ряд важных для украинско-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев в Польше, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых работ. Переговоры завершены. Но не закончены... Будем рады видеть господина Глинского в Киеве", - сообщил Розенко по итогам встречи.

Розенко добавил, что переговоры были тяжелыми, но подчеркнул, что обе стороны стремятся договориться, и переговоры продолжатся.

Польский вице-премьер Глинский заявил, что "переговоры с украинской стороной будут продолжены через членов делегации".

"Меня пригласили в Киев на следующий раунд переговоров. Я думаю, что когда мы будем готовы, я поеду в Киев на встречу с заместителем премьер-министра Розенко", - пояснил он.

Как сообщала "Страна", премьер Польши в Мюнхене рассказал, зачем был принят скандальный "антибандеровский" закон.

Ранее мы писали, что в Польше назвали условия, при которых могут переписать "антибандеровский" закон.