В пятницу, 16 февраля, Петр Порошенко выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, ход которой отслеживает "Страна". Говорил украинский президент 15 минут, львиную долю текста посвятив России и вскользь упомянул реформы в Украине.

Он заявил, что Украина - единственная в мире страна, которая отбивает агрессию и одновременно продвигается на пути реформ. Также Порошенко внезапно развернул перед залом флаг Евросоюза, который украинские военные привезли из Авдеевки.

Из опубликованных пресс-службой гаранта фотографий следует, что выступал он перед полупустым залом. Большинство мест занимали члены украинской же делегации.

Этот факт сразу отметили в соцсетях, где вовсю обсуждают короткую, но эмоциональную речь Порошенко.

"Полупустой зал, вялые аплодисменты", - комментирует блогер Олег Волошин.

Блогер Сергей Наумович комментирует фото почти пустого зала во время речи Порошенко. Он считает, что украинский президент перестал быть интересным для мирового сообщества, поэтому выступал он на "разогреве" и практически в одиночестве.

"Не знаю, как у вас, друзья, но у меня данное фото не вызывает злорадства. Тут уже чувство тревоги, т.к. похоже, что на Мюнхенской конференции для Порошенко нашли место в расписании лишь на "разогрев" (обратите внимание на количество свободных мест и учтите, что в зале сидит почти вся украинкам делегация). Прогуглите аналогичные фотографии предыдущих лет", заметил блогер Сергей Наумович у себя в Facebook.

"Это может означать, что интерес к Украине у наших "великих друзів" стремительно падает. Увы. Почему так? Я уже пишу об этом долгое время: если нас, граждан Украины, у Банковой еще получается долго обманывать, то наших западных партнеров - нет. Фокус не пройдет. Одновременно воевать и торговать с агрессором нельзя. Обещать и не выполнять взятые обязательства нельзя. Топтать собственную конституцию нельзя. Плевать на права человека нельзя. Воровать средства из военного бюджета во время войны (например, продавая ВСУ БТРы по тройной цене) нельзя, игнорировать рекомендации Венецианской комиссии (ВК) нельзя и т.д. Если у нас все эти факты вызывают злость, то в ЕС и США - чувство брезгливости. Потому мы наблюдаем такую картину", утверждает блогер.

"Еще раз - пишу это с сожалением и без доли злорадства, т.к. это очень плохой знак для всей страны. Если сказать по-другому для тех, кто не очень понимает суть происходящего, то вот эта тенденция (см. фото) и является для страны постепенной потерей суверенитета - когда к нам во время ползучей российский агрессии падает интерес со стороны наших западных партнеров. Потерей суверенитета НЕ является выполнение рекомендаций европейцев поводу формирования антикоррупционного суда! Как мне еще более подробно и нагляднее донести эту мысль?", - считает блогер.

Журналист Татьяна Высоцкая попросила президента Украины и миллиардера летать за собственный счет, если ему самому нравится выступать в пустом зале.

"Выступление президента Украины в Мюнхене сегодня. Я не буду глумиться и шутить о пустом зале. Потому что этот пустой зал - неуважение не только к президенту, но и к Украине. А, значит, и ко мне, и к каждому из нас.

Но хочу обратиться к Петру Порошенко. Пожалуйста, не тратьте на подобные поездки бюджетные средства. Если за наш счет - летите рейсовым самолетом, без вопросов. Но тратить миллионы НАШИХ денег, чтобы летать отдельным самолетом на такие выступления - это уже слишком.

Вы долларовый миллиардер. Вам нравится быть в обществе мировых или европейских правящих кругов. Ваша должность это позволяет. Но просим вас, делайте это не за наш счет.

Заранее спасибо, от имени народа Украины", - написала она.

"А где все? С Юлей пошли здороваться", - шутит политолог Михаил Чаплыга над пустым залом в Мюнхене.

"Полупустой, превратившийся к концу выступления в почти полностью пустой зал - главный сигнал последнего на посту Президента участия Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности", - пишет адвокат Андрей Портнов.

"Особенно прекрасна была домашняя заготовка с европейским флагом из Авдеевки. Как-бы символизирующая, что в обычной жизни люди там живут не совсем развитые, но даже они там у себя еврофлаг повесили", - добавил юрист.