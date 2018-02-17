Автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который вез школьников из поселка городского типа Ставище Киевской области в столичный цирк. Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Два человека погибли и девять детей травмированы 17 февраля в результате ДТП возле населенного пункта Глеваха в Киевской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который вез школьников из поселка городского типа Ставище Киевской области в столичный цирк.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

"В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Девять детей доставлены в больницу", – сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", после ужасного ДТП с маршрутками в Киеве проведут массовую проверку всех автобусов.

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