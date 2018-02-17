Маршрутка с детьми разбилась в смертельном ДТП в Глевахе под Киевом. Видео
Автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который вез школьников из поселка городского типа Ставище Киевской области в столичный цирк. Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Два человека погибли и девять детей травмированы 17 февраля в результате ДТП возле населенного пункта Глеваха в Киевской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который вез школьников из поселка городского типа Ставище Киевской области в столичный цирк.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
"В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Девять детей доставлены в больницу", – сказано в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщала "Страна", после ужасного ДТП с маршрутками в Киеве проведут массовую проверку всех автобусов.
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