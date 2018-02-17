Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий был вынужден оправдываться за принятие скандального закона об Институте национальной памяти во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Европейская правда.

После выступления премьера ему задали вопрос несколько слушателей, в том числе журналист из Израиля польского происхождения. Он рассказал историю своей матери, которая чудом спаслась во время еврейских погромов в Польше в конце 30-х годов, и наконец смогла сбежать из страны.

"Моя мать после того пообещала, что больше не скажет ни слова по-польски. С новым польским законом я становлюсь преступником за то, что я об этом рассказал. Скажите, зачем вам это? Вы лишь привлекаете больше внимания к этим зверствам", - обратился он к Моравецкому.

Его вопрос вызвал в зале продолжительные аплодисменты.

Отвечая, Моравецкий заявил, что это – вынужденный шаг. По его словам, так Варшава отреагировала на некорректные заявления с упоминаниями Польши в СМИ.

"В прошлом году польские посольства за рубежом должны были 160 раз реагировать на выражения "польские лагеря смерти". Почему мы должны до сих пор это делать?", - спросил он в ответ.

"Это были немецкие нацистские лагеря, тогда не было независимой Польши", - добавил премьер.

Он также рассказал, что поляки, по его мнению, больше всего пострадали во время войны за помощь евреям.

"Польская земля была единственной территорию на земле, где целые села уничтожали за помощь евреям", - утверждает премьер.

Стоит заметить, что он не стал напрямую комментировать вопрос о возможности преследования людей за истории, подобные изложенной израильским журналистом.

Как сообщала "Страна", в Польше назвали условия, при которых могут переписать "антибандеровский" закон.

Ранее мы писали, что власти Польши начали спрашивать украинцев об их отношении к Бандере и УПА.

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