В селе Микуличин Ивано-Франковской области задержали вооруженных представителей "Национальных дружин", которые вступили в столкновения с местными жителями. Об этом заявили в ГУ Нацполиции области, сообщает издание Курс.

"16 февраля около 17:15 в полицию поступило сообщение от жителей села Микуличин о том, что в лесном массиве неизвестные люди с оружием в камуфляжной форме с эмблемами "Национальные дружины" вступили в конфликт с местными жителями, которые заблокировали им выезд", - сообщила инспектор сектора коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области Татьяна Иванюк.

Оказалось, что 12 человек приехали из Ивано-Франковска, Киева и Харьковской области с огнестрельным оружием на двух транспортных средствах. Они объяснили правоохранителям, что приехали для того, чтобы выявлять незаконную рубку и вывоз леса.

"Фактически нацдружинники не имеют права этого делать. Если бы они обнаружили факт нарушения, они бы должны были сообщить правоохранителям, которые должны выехать на место происшествия. А они это делали самостоятельно", - отметила Иванюк.

Депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчин на своей странице в Facebook сообщил, что нацдружинников заблокировали сами жители села.

"Говорят, что приехали лес охранять. Около 15 молодых людей (говорят, что студенты) с разных областей Украины. Имели при себе охотничье оружие 6шт + 1 пистолет (разрешения на оружие показали). Собралось где-то около 200 неравнодушных местных жителей, ситуация была очень накалена, чуть не дошло до побоища. В конечном итоге полиция их задержала, изъяла оружие, поехали в отдел. Открыто уголовное производство в отношении незаконного обращения с огнестрельным оружием", - пишет Марийчин.

Фото: facebook.com/andrii.mariichyn

Как сообщала "Страна", в Черкассах "нацдружинники" принуждали депутатов голосовать на сессии, а Билецкий заявил, что "помогали принять бюджет".

Также "Страна" разбиралась, кто стоит за новыми дружинниками и чего от них ожидать. Подробнее в материале "Куда идут маршем Национальные дружины".