Стало известно имя представителя Беларуси на конкурсе песни Евровидение-2018 - зрители и члены жюри выбрали украинского поп-артиста Alekseev, сообщает Sputnik.

Финал национального отбора на конкурс песни "Евровидение-2018" от Беларуси прошел вечером в пятницу: телезрители и члены жюри выбирали из десяти артистов и групп лучшего.

Интересен и тот факт, что он - первый в истории участия Беларуси в "Евровидении" представитель, не имеющий белорусских корней.

Alekseev - украинский поп-певец, славу которому принесло участие в украинских телешоу и песни "Пьяное солнце", а также "Океанами стали". Среди всех участников белорусского отбора он был самым известным среди интернет-пользователей.

Максимальный бал артисту Alekseev поставили как зрители, так и члены профессионального жюри.

Как сообщала "Страна, ранее певец Alekseev отозвал свою заявку с нацотбора "Евровидения-2018"

И позже подал заявку на Евровидение-2018 от соседней страны.

В Беларуси требовали дисквалифицировать Alekseev на Евровидении, но, как видим, ему удалось победить/