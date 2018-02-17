В пресс-службе "Батькивщины" отреагировали на публикацию фотографии Юлии Тимошенко и Григорий Немыри в кулуарах Мюнхенской безопасности конференции, где они беседуют с послом России в Германии Сергей Нечаев.

"Фото [...] является инсценированной провокацией", - заявили в пресс-службе партии "Батькивщина", чье заявление опубликовано в Facebook.

"Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции. Представители "Батькивщины" в это время находились у помещения, где через 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом", - говорится в заявлении. В пресс-службе пояснили, что у всех участников конференции есть бейджи с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые они представляют

"Фото с представителем страны-агрессора является преднамеренной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Об официальных встречах и переговорах, которые представители "Батькивщины" проводили в Мюнхене, пресс-служба партии вовремя сообщает и так же делать в будущем", - заявили в пресс-службе "Батькивщины"

Фото: facebook.com/Batkivshchyna/

Как сообщала "Страна", ранее Тимошенко рассказала о плане США по миротворцам для Донбасса, по ее словам "это вопрос недель, а не лет".

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