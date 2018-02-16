В эфире программы телеканала ZIK бывший глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что лидера партии "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили в ресторане "Сулугуни" в Киеве задерживал вовсе не спецназ Государственной пограничной службы, как сообщалось ранее.

"Это никак не пограничный спецназ, Саакашвили задерживала переодетая личная охрана Порошенко", - сказал Наливайченко.

Видео:Youtube.com/Телеканал ZIK

Как сообщала "Страна", Саакашвили застали в аэропорту Мюнхена. Он сообщил. что летит транзитом в Брюссель.

Сегодня, 16 февраля, Кассационный суд приостановил иск Саакашвили к Порошенко.

Мы писали, что "Батькивщина", "Свобода", "Самопомощь" и другие партии совместно осудили выдворение Саакашвили. "Чтобы лишиться одного из лидеров оппозиции, власть поступила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины", - говорилось в их обращении.

Ранее в материале "Минус Саакашвили", мы рассказывали, продолжатся ли МихоМайданы в Киеве без Михо.