Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения спецпрокурора Мюллера в отношении россиян и российских компаний, отметил, что по данным представленного расследования вмешательство России в американские выборы началось задолго до его президентской кампании.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться на пост президента. На результаты выборов это не повлияло. В кампании Трампа не было ничего плохого - сговора не было!", - констатировал Трамп.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

Трамп в пятницу также призвал отказаться от "диких и лживых" обвинений, которые способствуют "злонамеренным игрокам", включая Россию. "Пришло время прекратить эти нелепые партийные нападки, дикие и ложные обвинения и отказаться от надуманных теорий, которые играют на руку лишь злонамеренным игрокам, таким как Россия, и никак не способствуют защите принципов наших институтов", - отметил он.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

Согласно документам минюста, сотрудники "Агентства интернет-исследований" еще в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом отмечается, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Как сообщала "Страна", информатор ФБР дал показания, как россияне перечисляли миллионы в фонд Клинтона. Информатор Дуглас Кэмпбелл заявил, что средства якобы направлялись в благотворительный фонд экс-президента США Билла Клинтона Clinton Global Initiative. Это позволяло влиять на администрацию президента Барака Обамы через Хиллари Клинтон, которая в то время занимала пост госсекретаря.

Отметим, что на Молитвенном завтраке Тимошенко сидела прямо перед Трампом.