По предварительным данным, источником распространения вируса гепатита А в Николаеве является водопроводная вода.

Об этом в пятницу, 16 февраля 2018 во время пресс-конференции сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз, передают Украинские новости.

"Точных данных, что именно послужило причиной заболеваний, нет. По предварительным данным это была вода для питья, но окончательного заключения еще нет. Не бутылированная, а вода, которая течет в кране", - сказал он.

По состоянию на 16 февраля в областной инфекционной больнице находятся 26 пациентов с подозрением на гепатит А, у 25 человек подтвержден диагноз. В областной детской инфекционной больнице находится 1 ребенок с подозрением на гепатит А.

Еще одной причиной вспышки вирусного гепатита в Николаеве называют воду, купленную в киосках. Большие подозрения вызывают киоски по продаже воды, где воду разливают со шланга в ваши бутылки - ряд больных рассказал, что покупали воду именно там.

Как сообщала "Страна", Корь, дифтерия, далее гепатит "А". В Николаеве госпитализированы 40 человек с диагнозом - болезнь Боткина. В областной детской инфекционной больнице находятся также и 2 ребенка. В Николаеве число больных гепатитом А выросло до сотни.