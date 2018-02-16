Пятеро человек оказались в больнице в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня недалеко от площади Шевченко, в Оболонском районе по дороге в Вышгород.

Как отмечается в сюжете ТСН, в микроавтобусе ехали служащие Государственной пограничной службы Черновицкой области. По предварительным данным, виноват именно водитель микроавтобуса, который не уступил дорогу легковушке.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства автопроисшествия. На данный момент известно, что произошло столкновение микроавтобуса, автомобиля "скорой" и легковушки.

Видео: Youtube.com/TСН

"В результате ДТП пять человек (водитель легковушки и четверо пассажиров микроавтобуса с телесными повреждениями доставлены в больничные заведения", - отметили в полиции.

Фото: npu.gov.ua/

Сведения о событии зарегистрированы. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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