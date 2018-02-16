В пятницу, 16 февраля в Харькове на ОСК "Металлист" завершился первый матч 20-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором Шахтёр принимал одесский Черноморец - 5:0.

Игра стала практически контрольной перед намеченной на следующей неделе первой встречей двухматчевого противостояния подопечных Паулу Фонсеки в Лиге чемпионов с Ромой.

В первом своем официальном матче после зимней паузы "горняки" уже в первом тайме сумели довести счет до крупного.

Уже на 20-й минуте счет открыл Факундо Феррейра. После навеса с углового аргентинец выше всех выпрыгнул в штрафной, и головой отправил мяч в ворота.

На 37-й минуте бразилец Марлос, опередив двух защитников, технично над Новаком пробил в дальний угол.

За четыре минуты до конца основного времени первой половины игры тот же Феррейра после наброса того же Марлоса головой отправил мяч в тот же угол, сделав дубль.

Минут через пять после перерыва опять Марлос фирменным ударом в дальнюю девятку ворот соперника забил четвертый мяч в ворота одесситов, ответив на дубль аргентинский - бразильским.

Наконец, на 90-й минуте украинец Виктор Коваленко вмешался в состязания аргентинца и бразильца, установив окончательный счет в этой встрече - 5:0.

Как сообщала "Страна", "горняки" продали уже более 30 000 билетов на харьковский матч "Лиги Чемпионов" с Ромой. Стадион "Металлист", где пройдет встреча, вмещает 40 003 болельщика.

Отметим, что Шахтер официально зарегистрировался в Мариуполе.