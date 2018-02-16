Сегодня, 16 февраля, началась Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Вечером пятнцы состоялось выступления Петра Порошенко. "Страна" следит за тем, что обсуждают на Мюнхенской конференции.

Пресс-служба президента поделилась фото на котором видно, что Порошенко выступал при при полупустом зале, где занято меньше половину стульев.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Как сообщала "Страна", Порошенко назвал процент ВВП Украины, который идет на безопасность и оборону. "Мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны", - сказал Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

Мы писали, о чем говорил Порошенко в Мюнхене: "Я тот, кто предупреждает вас о скрытой повестке.

Также выступая в Мюнхене Порошенко показал привезенный его солдатами из Авдеевки флаг Евросоюза.