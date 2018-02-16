В пятницу, 16 февраля 2018-го, запрещенная в Украине социальная сеть "ВКонтакте" была недоступна с 14:45 по Киеву практически по всему миру.

Причиной сбоя стала авария в одном из дата-центров. Поломку оперативно устранили, но пользователи за это время успели войти в мировые тренды Twitterа с хэштегом #вкживи.

Фото: twitter.com/zabuivchivaya, twitter.com/Airkysse, twitter.com/KaterinaParkXD

Бывший пресс-секретарь "ВКонтакте" Георгий Лобушкин, который сейчас работает в предвыборном штабе Ксении Собчак, пообещал "добиваться восстановления работы "ВКонтакте":

Фото: twitter.com/lobushkin

Некоторые требовали вернуть экс-главу "ВКонтакте" Павла Дурова:

Фото: twitter.com/COH_HA_TPABE

Без мемов тоже не обошлось:

Фото: twitter.com/SheriartyCanon

Фото: twitter.com/the_lentach

Кажется, команда #Вконтакте решила всем составом скачать наш бета-тест 1.0.

Присоединяйтесь и вы! У нас ничего не упало )#вкживи pic.twitter.com/ZbHTwLLi8T — WORLD OF TANKS (@worldoftanks_ru) 16 лютого 2018 р.

Фото: twitter.com/worldoftanks_ru

Как сообщала "Страна", днем 16 февраля соцсети "ВКонтакте" произошел глобальный сбой.

Пользователи не могли воспользоваться ни основным сайтом, ни его мобильной версией.

Накануне доступ в социальную сеть был разблокирован в Китае.