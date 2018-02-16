Знаменосец тихоокеанского государства Тонга Пита Тауфатофуа, выступавший на Олимпиаде в Рио-2016 в соревнованиях по тхэквондо и в Пхенчхане-2018 на лыжах, теперь намерен принять участие в заплывах пловцов-олимпийцев в Токио-2020.

В пятницу, 16 февраля 2018 он занял 114-е место из 116 участников в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Он отметил, что в Токио-2020 хочет выступить в плавании.

"Да, Токио-2020 – одна из моих целей. Три Олимпиады, три разных вида спорта. Посмотрим, насколько это возможно", – сказал олимпиец.

Помимо этого, Тауфатофуа запомнился тем, что на церемониях открытия Рио-2016 и Пхенчхана-2018 прошел с флагом Тонга голым по пояс в национальной одежде.

Как сообщала "Страна", МОК включил в токийскую Олимпиаду 2020 года 15 новых видов соревнований. Среди новых дисциплин появятся соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3.

Напомним, что летние Олимпийские игры в 2024 и 2028 годах примут Париж и Лос-Анджелес.