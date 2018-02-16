В России хотят отправить майнеров криптовалют на Кольский полуостров вместе с фермами
Заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко предложил перенести фермы для добычи криптовалют в арктическую зону Кольского полуострова, об этом сообщает ТАСС.
Выступая на форуме в Сочи, замминистра рассказал, что его министерство относится положительно к майнерам в Заполярье, которые используют дешевую энергию: "Мы относимся к этому нормально. Майнеры идут туда, где электроэнергия дешевая. В моем понимании, если система выдерживает, почему бы и нет", - сказал он.
При этом Кравченко посоветовал всем майнерам перевести фермы в арктическую зону Кольского полуострова: "Лучше бы они пошли в Колу, у них там избытки производства электроэнергии".
Напомним, в начале декабря 2017 влиятельный британский экономический журнал The Economist назвал Иркутск лучшим городом для майнинга на планете.
По словам журналистов, Иркутск переживает в настоящее время настоящую "цифровую лихорадку": цена за киловатт энергии для предприятий в регионе составляет 2.1 рубля в час (и порядка 1 рубля для населения. - Прим. ред.), против 5.3 рублей в Москве. Это делает добычу криптовалюты особенно прибыльной.
Как сообщала "Страна", Европол заявил, что через криптовалюты отмываются миллиарды долларов.
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