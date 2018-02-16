В пятницу, 16 февраля президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе. Разговор состоялся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко и Гутерриш согласились, что главным заданием будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Одинаково приоритетна и задача по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Они выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным содружеством дополнительных мер с целью заставить РФ выполнять резолюции А ООН 71/205 и 72/190.

Встреча прошла в Мюнхене в пятницу в рамках участия Порошенко в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Фото: president.gov.ua

"Страна" сообщила, о чем говорил Порошенко в Мюнхене. Порошенко сообщил, ультраправые партии в Европе - дело рук России. Также он ожидает от России "экзистенциальный вызов", подразумевая под этим ядерную войну.

Отметим, что в Мюнхене Тимошенко мило щебетала с послом России в Германии.