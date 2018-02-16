В Украине заработала новая схема массового похищения (фишинга) личных данных. Конфиденциальную информацию мошенники собирают у людей под предлогом подачи коллективного иска к ПриватБанку.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы банка.

"Объявленный группой лиц сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под выдуманными предлогами, является беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга личных данных. ПриватБанк напоминает своим клиентам, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками", – говорится в официальном заявлении ПриватБанка.

Мошенники требуют использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) клиентов, что может привести к завладению ею третьими лицами. Фишеры обещают клиентам банка деньги в случае "выигрыша" иска взамен на заполнение анкеты с указанием всех личных данных, в том числе и тех, которые могут быть использованы для мошеннических операций.

Как сообщала "Страна", киберполиция расследует кражу 700 биткоинов с помощью шпионских программ. Было найдено большое количество сайтов, названия которых были очень похожи на оригинальный ресурс онлайн-сервиса виртуальных Bitcoin-кошельков: blockchain.info.

Напомним, что в Украине количество мошеннических сайтов за год выросло почти в пять раз.