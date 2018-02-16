Шоумен Антин Мухарский в эфире Facebook рассказал, что уехал в эмиграцию временно и надеется вернуться.

Он заявил, что отписал жене Снежане Егоровой машину, квартиры и обязался платить по 3 тысячи долларов, однако так и не получил возможности нормально видеться с детьми.

Но в своем отъезде он винит не бывшую жену.

"Покидаю Украину из-за конкретных людей – это министр юстиции Петренко и представитель президента Ирина Луценко", – заявил Мухарский .

Видео: facebook.com/AntinMykharskyi

Ранее "Страна" сообщала, что Мухарский втрое завысил сумму своих алиментов. Шоумен заявлял, что в 2013 году "имел неосторожность" подписать брачный контракт, согласно которому должен был платить ежемесячно алименты в размере трех тысяч долларов (по тысяче на каждого ребенка). Однако в постановлении суда говорится, что шоумен должен, согласно брачному договору, платить 24 тыс. гривен (по 8000 на одного ребенка), что сейчас составляет даже меньше тысячи долларов. То есть суд отказался пересчитывать гривни по актуальному курсу.

Также мы рассказывали, кто такой Мухарский, он же Лютый, он же исполнитель роли Бандеры и почему он сбежал за границу из-за алиментов.