Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил список из 13 россиян и трех российских компаний, которые он подозревает во вмешательстве в американские выборы. Им предъявлены обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".

Об этом говорится в обвинительном заключении.

В пятницу, 16 февраля 2018 офис генпрокурора США выдвинул обвинения в том числе против Евгения Пригожина и Агентства интернет-исследований, в связи с "вмешательством в выборы".

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что Агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин вмешивались в выборы в США с 2014 года, в том числе, в выборы президента в 2016 году.

"Приблизительно с 2014 года обвиняемые сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом для того, чтобы навредить Соединенным Штатам за счет ослабления, препятствования и разрушения законных функций правительства через обман и мошенничество с целью вмешательства в политический и выборный процесс в США, в том числе, в президентские выборы 2016 года", - говорится в документе.

Обвинение выдвинуто против базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований, его сотрудников и еще двух организаций.

"Обвиняемая организация получила средства от обвиняемого Евгения Викторовича Пригожина и контролируемые им компании, в том числе, Concord Management Consulting LLC и Concord Catering", - говорится в документе.

В обвинительном заключении говорится, что лица из РФ хотели распространить "дискредитирующую информацию" о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также поддержать демократического кандидата Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.

При этом утверждается, что обвиняемые граждане РФ выдавали себя за американские организации и активистов, устраивали реальные протесты в США и организовывали оплату участия в них реальных американских граждан с помощью российских банковских счетов. Кроме того, по заявлению Мюллера, обвиняемые ездили в США, чтобы собирать "разведывательную информацию", необходимую для вмешательства в выборы.

Мюллер обвинил ряд граждан РФ из обвинительного заключения по "вмешательству в выборы" в том, что они связывались с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа.

Фото: justice.gov

Как сообщала "Страна", певец Моби заявил о давлении на него ЦРУ в связи с "делом Трампа". Он заявил, что некие сотрудники ЦРУ попросили его распространять в социальных сетях информацию о якобы имевшихся недопустимых связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией.

Отметим, что американские сенаторы требуют открыть дело против автора фиктивного досье на Трампа и Россию.

Ы