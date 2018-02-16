Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров" (проект № 4470).

Закон регулирует заключение корпоративных договоров - договоров о реализации прав участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью и договоров между акционерами.

В частности, предусмотрено, что субъект управления государственной собственности принимает решение о заключении договора между акционерами и (или) корпоративного договора, стороной которого является государство, владеющее акциями от 25% их уставного капитала. Если таким субъектом является хозяйственная структура, решение принимает наблюдательный совет этой структуры или ее высший орган управления.

Также наблюдательный совет хозяйственной структуры или ее высший орган управления принимает решение о заключении договора между акционерами и (или) корпоративного договора, стороной которого является хозяйственное общество, доля государства в котором составляет 100%, и которое владеет 25% их уставного капитала.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что широкое применение механизмов заключения корпоративных договоров является одним из самых эффективных средств защиты прав и интересов инвесторов.

Закон о корпоративных договорах вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

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