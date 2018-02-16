Бывшая модель Playboy и актриса Карен Макдугал заявила, что у нее тоже были отношения с Дональдом Трампом в 2006-2007 годах.

Макдугал написала об этом на восьми страницах, которые передал в газету The New Yorker ее друг.

По словам актрисы, она познакомилась с Трампом на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. В то время он был женат на Меланье чуть менее двух лет. Макдугал написала, что она сразу понравилась Трампу, они проговорили в течение двух часов, после чего у них и был секс.

"Я так нервничала! Я была под впечатлением от его интеллекта и обаяния.Такой вежливый человек", - отмечала она.

По словам Макдугал, когда она оделась, чтобы уйти, Трамп удивил ее, предложив деньги. Она отказалась, и Трамп, сказал ей, что она "особенная".

Она рассказала, что их с Трампом встречи преимущественно имели место в отеле в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). После первой из них миллиардер предложил актрисе заплатить, та отказалась. В последующие месяцы Трамп компенсировал расходы на транспорт, которые несла Макдугал. При этом он настаивал на том, чтобы билеты на самолет она покупала сама, чтобы между ней и миллиардером нельзя было проследить какие-либо финансовые связи.

Макдугал также заявила, что навещала Трампа каждый раз, когда он был в Лос-Анджелесе, а по мере развития их отношений, Трамп познакомил ее с членами своей семьи. В частности, на одной из вечеринок они сидели за столом в компании Ким Кардашьян с Дональдом Трампом-младшим и его женой Ванессой, которая была беременна.

Кроме того, женщина утверждает, что посещала резиденции Трампа.

Актриса утверждает, что она и Трамп прекратили отношения после девяти месяцев в апреле 2007 года.

Макдугал сообщила, что в 2016 году ей заплатили $150 тыс. сотрудники компании American Media, которой принадлежит издание National Enquirer, за права на публикацию ее истории.

При этом материал так и не был напечатан. Макдугал полагает, что в действительности издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем. Журнал отмечает, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа.

Дональд Трамп и Карен Макдугал, фото: abncnews.com

В Белом доме прокомментировали публикацию следующим образом: "Это старая история и лишь новая сфабрикованная новость. Президент заявляет, что у него никогда не было отношений с Макдугал".

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