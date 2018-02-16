Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что почти 6% валового внутреннего продукта в Украине направляется на укрепление обороноспособности Украины, об этом он сказал на Мюнхенской конференции, передает "Интерфакс- Украина".

"Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы приумножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляйте обороноспособность Украины. И, возвращаясь к этому обсуждению, мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны", - сказал Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

Как сообщала "Страна", ранее посол США заявил, что Украина может лишиться 3% ВВП из-за "Северного потока-2".

Ранее мы писали, что оборону в 2018 году правительство предлагает снова выделить 5% ВВП.

Госкомитет по статистике сообщил, что веальный ВВП в Украине вырос почти на 2 процента.