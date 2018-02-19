В понедельник 19 февраля у православных украинцев начинается Великий пост. Он будет продолжаться 48 дней и закончится только перед Пасхой, которая в 2018 году выпадает на апреля.

Что можно и нельзя есть

Во время поста из рациона исключаются продукты животного происхождения – мясо, рыба, молоко, яйца. Также нельзя употреблять алкоголь. Ограничивается употребление сахара, соли, специй.

Питание в основном должно состоять из овощей, грибов, фруктов и круп. Овощи можно употреблять в сыром, вареном, печеном виде, а каши - гречневая, овсяная, пшенная, кукурузная, рисовая и другие - готовятся без добавления масла и только на воде.

Хлеб можно только черный, а также злаковые хлебцы. Разнообразить рацион можно при помощи соленых и квашеных овощей - капусты, помидоров, огурцов, также можно есть моченые яблоки, фруктовое и ягодное варенье.

Также необходимо включить в рацион бобовые и орехи для получения всех необходимых питательных веществ.

При этом даже разрешенными продуктами объедаться не стоит - церковь рекомендует сохранять умеренность во всем.

Календарь питания в пост

Самые строгие ограничения действуют в начале и на последней неделе - Страстной. В понедельник первой недели поста, а также в Страстную пятницу принято голодать, полностью отказавшись от еды. Кроме того, есть несколько дней, когда разрешены только хлеб и вода.

Во время поста чередуются дни сухоядения и дни, когда разрешена горячая еда. Едят в пост один раз в день. По понедельникам, средам и пятницам постящмеся разрешена только сырая холодная пища. К примеру, в эти дни можно есть отварные овощи, фрукты, хлеб.

По вторникам и четвергам разрешаются горячие блюда, в том числе овощные супы. По субботам и воскресеньям разрешается есть горячую пищу с добавлением растительного масла. Только в субботу последней недели поста масло в еду не добавляют.

Один раз в течение поста разрешается есть рыбу и рыбные продукты – в Вербное воскресенье, которое будет 1 апреля. По субботам и воскресеньям, кроме первых и последних выходных Великого поста, разрешено выпить немного красного вина.

Пищевые ограничения в Великий пост может выдержать физически здоровый человек. Однако если вы поститесь впервые, могут наблюдаться затруднения с пищеварением. Для профилактики запоров врачи советуют есть запаренные кипятком чернослив и курагу, а также пить теплую воду с медом.

Добавим, что не рекомендуется держать пост детям, беременным и кормящим женщинам, больным и старикам.

Расписание питания в Великий пост по дням

1 неделя Великого поста

Понедельник 19 февраля – полный отказ от пищи, нужно только пить воду.

Вторник 20 февраля – хлеб и вода

Среда 21 февраля – сухоядение: холодная сырая пища без масла

Четверг 22 февраля – полный отказ от пищи

Пятница 23 февраля – сухоядение

Суббота 24 февраля – горячая пища с растительным маслом

Воскресенье 25 февраля – горячая пища с растительным маслом, можно немного вина

Вторая неделя Великого поста

Понедельник 26 февраля – холодная пища без масла

Вторник 7 февраля – горячая пища без масла

Среда 28 февраля – холодная пища без масла

Четверг 1 марта – горячая пища без масла

Пятница 2 марта – холодная пища без масла

Суббота 3 марта – горячая пища с растительным маслом

Воскресенье 4 марта – горячая пища с растительным маслом, можно немного вина

Третья неделя Великого поста

Понедельник 5 марта – сырая еда без масла

Вторник 6 марта – горячая пища без масла

Среда 7 марта – сухоядение

Четверг 8 марта – горячая пища без масла

Пятница 9 марта – сухоядение

Суббота 10 марта – горячая пища с растительным маслом

Воскресенье 11 марта – горячая пища с растительным маслом, можно немного вина

Четвертая неделя Великого поста

Понедельник 12 марта – сухоядение

Вторник 13 марта – горячая еда без масла

Среда 14 марта – строгий пост: хлеб и вода

Четверг 15 марта – горячая еда без масла

Пятница 16 марта – сухоядение

Суббота 17 марта – горячая еда с растительным маслом

Воскресенье 18 марта – горячая еда с растительным маслом, разрешается вино

Пятая неделя Великого поста

Понедельник 19 марта – сухоядение

Вторник 20 марта – горячая пища без масла

Среда 21 марта – сухоядение

Четверг 22 марта – горячая пища без масла

Пятница 23 марта – строгий пост: хлеб и вода

Суббота 4 марта – горячая пища с растительным маслом

Воскресенье 25 марта – разрешена горячая пища с маслом и вино

Шестая неделя Великого поста

Понедельник 26 марта – сухоядение

Вторник 27 марта – горячая пища без масла

Среда 28 марта – сырая еда без масла

Четверг 29 марта – горячая пища без масла

Пятница 30 марта – сухоядение

Суббота 31 марта –горячая пища с растительным маслом

Воскресенье 1 апреля – горячая пища с растительным маслом, также разрешены вино, рыба и морепродукты. Это Вербное воскресенье.

Страстная неделя

Понедельник 2 апреля – сухоядение

Вторник 3 апреля – горячая пища без масла

Среда 4 апреля – сухоядение

Четверг 5 апреля – горячая пища без масла

Пятница 6 апреля – полный отказ от еды. Это Страстная пятница.

Суббота 7 апреля – горячая пища с маслом

Воскресенье 8 апреля – Пасха. Окончание Великого поста. Разрешается любая пища.