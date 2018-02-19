Великий пост 2018. Питание по дням. Таблица и постное меню
В понедельник 19 февраля у православных украинцев начинается Великий пост. Он будет продолжаться 48 дней и закончится только перед Пасхой, которая в 2018 году выпадает на апреля.
Что можно и нельзя есть
Во время поста из рациона исключаются продукты животного происхождения – мясо, рыба, молоко, яйца. Также нельзя употреблять алкоголь. Ограничивается употребление сахара, соли, специй.
Питание в основном должно состоять из овощей, грибов, фруктов и круп. Овощи можно употреблять в сыром, вареном, печеном виде, а каши - гречневая, овсяная, пшенная, кукурузная, рисовая и другие - готовятся без добавления масла и только на воде.
Хлеб можно только черный, а также злаковые хлебцы. Разнообразить рацион можно при помощи соленых и квашеных овощей - капусты, помидоров, огурцов, также можно есть моченые яблоки, фруктовое и ягодное варенье.
Также необходимо включить в рацион бобовые и орехи для получения всех необходимых питательных веществ.
При этом даже разрешенными продуктами объедаться не стоит - церковь рекомендует сохранять умеренность во всем.
Календарь питания в пост
Самые строгие ограничения действуют в начале и на последней неделе - Страстной. В понедельник первой недели поста, а также в Страстную пятницу принято голодать, полностью отказавшись от еды. Кроме того, есть несколько дней, когда разрешены только хлеб и вода.
Во время поста чередуются дни сухоядения и дни, когда разрешена горячая еда. Едят в пост один раз в день. По понедельникам, средам и пятницам постящмеся разрешена только сырая холодная пища. К примеру, в эти дни можно есть отварные овощи, фрукты, хлеб.
По вторникам и четвергам разрешаются горячие блюда, в том числе овощные супы. По субботам и воскресеньям разрешается есть горячую пищу с добавлением растительного масла. Только в субботу последней недели поста масло в еду не добавляют.
Один раз в течение поста разрешается есть рыбу и рыбные продукты – в Вербное воскресенье, которое будет 1 апреля. По субботам и воскресеньям, кроме первых и последних выходных Великого поста, разрешено выпить немного красного вина.
Пищевые ограничения в Великий пост может выдержать физически здоровый человек. Однако если вы поститесь впервые, могут наблюдаться затруднения с пищеварением. Для профилактики запоров врачи советуют есть запаренные кипятком чернослив и курагу, а также пить теплую воду с медом.
Добавим, что не рекомендуется держать пост детям, беременным и кормящим женщинам, больным и старикам.
Расписание питания в Великий пост по дням
1 неделя Великого поста
Понедельник 19 февраля – полный отказ от пищи, нужно только пить воду.
Вторник 20 февраля – хлеб и вода
Среда 21 февраля – сухоядение: холодная сырая пища без масла
Четверг 22 февраля – полный отказ от пищи
Пятница 23 февраля – сухоядение
Суббота 24 февраля – горячая пища с растительным маслом
Воскресенье 25 февраля – горячая пища с растительным маслом, можно немного вина
Вторая неделя Великого поста
Понедельник 26 февраля – холодная пища без масла
Вторник 7 февраля – горячая пища без масла
Среда 28 февраля – холодная пища без масла
Четверг 1 марта – горячая пища без масла
Пятница 2 марта – холодная пища без масла
Суббота 3 марта – горячая пища с растительным маслом
Воскресенье 4 марта – горячая пища с растительным маслом, можно немного вина
Третья неделя Великого поста
Понедельник 5 марта – сырая еда без масла
Вторник 6 марта – горячая пища без масла
Среда 7 марта – сухоядение
Четверг 8 марта – горячая пища без масла
Пятница 9 марта – сухоядение
Суббота 10 марта – горячая пища с растительным маслом
Воскресенье 11 марта – горячая пища с растительным маслом, можно немного вина
Четвертая неделя Великого поста
Понедельник 12 марта – сухоядение
Вторник 13 марта – горячая еда без масла
Среда 14 марта – строгий пост: хлеб и вода
Четверг 15 марта – горячая еда без масла
Пятница 16 марта – сухоядение
Суббота 17 марта – горячая еда с растительным маслом
Воскресенье 18 марта – горячая еда с растительным маслом, разрешается вино
Пятая неделя Великого поста
Понедельник 19 марта – сухоядение
Вторник 20 марта – горячая пища без масла
Среда 21 марта – сухоядение
Четверг 22 марта – горячая пища без масла
Пятница 23 марта – строгий пост: хлеб и вода
Суббота 4 марта – горячая пища с растительным маслом
Воскресенье 25 марта – разрешена горячая пища с маслом и вино
Шестая неделя Великого поста
Понедельник 26 марта – сухоядение
Вторник 27 марта – горячая пища без масла
Среда 28 марта – сырая еда без масла
Четверг 29 марта – горячая пища без масла
Пятница 30 марта – сухоядение
Суббота 31 марта –горячая пища с растительным маслом
Воскресенье 1 апреля – горячая пища с растительным маслом, также разрешены вино, рыба и морепродукты. Это Вербное воскресенье.
Страстная неделя
Понедельник 2 апреля – сухоядение
Вторник 3 апреля – горячая пища без масла
Среда 4 апреля – сухоядение
Четверг 5 апреля – горячая пища без масла
Пятница 6 апреля – полный отказ от еды. Это Страстная пятница.
Суббота 7 апреля – горячая пища с маслом
Воскресенье 8 апреля – Пасха. Окончание Великого поста. Разрешается любая пища.