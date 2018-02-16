Сегодня, 16 февраля, началась Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Там будет обсуждаться вопрос в том числе и Украины – а именно ввода миротворцев на Донбасс.

Для этого в Мюнхене встретятся главы МИД стран Нормадской четверки – Украины, России, Германии и Франции.

Выступит на конференции и президент Петр Порошенко. Известно также о появлении здесь Михаила Саакашвили.

"Страна" следит за тем, что обсуждают на Мюнхенской конференции.

23:48 "Не знаю, как у вас, друзья, но у меня данное фото не вызывает злорадства. Тут уже чувство тревоги, т.к. похоже, что на Мюнхенской конференции для Порошенко нашли место в расписании лишь на "разогрев" (обратите внимание на количество свободных мест и учтите, что в зале сидит почти вся украинкам делегация). Прогуглите аналогичные фотографии предыдущих лет", заметил блогер Сергей Наумович у себя в Facebook.

"Это может означать, что интерес к Украине у наших "великих друзів" стремительно падает. Увы. Почему так? Я уже пишу об этом долгое время: если нас, граждан Украины, у Банковой еще получается долго обманывать, то наших западных партнеров - нет. Фокус не пройдет. Одновременно воевать и торговать с агрессором нельзя. Обещать и не выполнять взятые обязательства нельзя. Топтать собственную конституцию нельзя. Плевать на права человека нельзя. Воровать средства из военного бюджета во время войны (например, продавая ВСУ БТРы по тройной цене) нельзя, игнорировать рекомендации Венецианской комиссии (ВК) нельзя и т.д. Если у нас все эти факты вызывают злость, то в ЕС и США - чувство брезгливости. Потому мы наблюдаем такую картину", утверждает блогер.

"Еще раз - пишу это с сожалением и без доли злорадства, т.к. это очень плохой знак для всей страны. Если сказать по-другому для тех, кто не очень понимает суть происходящего, то вот эта тенденция (см. фото) и является для страны постепенной потерей суверенитета - когда к нам во время ползучей российский агрессии падает интерес со стороны наших западных партнеров. Потерей суверенитета НЕ является выполнение рекомендаций европейцев поводу формирования антикоррупционного суда! Как мне еще более подробно и нагляднее донести эту мысль?", считает блогер.

23:12 Пресс-служба Тимошенко назвала ее фотографии, сделанные на полях Мюнхенской конференции по безопасности во время разговора с послом России в Германии, - кремлевской провокацией.

"Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с человеком, который подошел к ним в кулуарах конференции (вероятно имея ввиду посла России в Германии - Прим.Ред.). Представители "Батькивщины" в это время находились у здания, где спустя 5 минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом", - говорится в заявлении политсилы.

В пресс-службе Тимошенко также пояснили, что у всех участников Мюнхенской конференции есть бейджики с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые они представляют.

"Фото с представителем страны-агрессора является преднамеренной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Об официальных встречах и переговорах, которые представители "Батькивщины" вели в Мюнхене, пресс-служба партии вовремя сообщает и будет действовать также в дальнейшем", - заявили в пресс-службе "Батькивщины".

Фото: facebook.com/Batkivshchyna

23:06 Журналист Татьяна Высоцкая прокомментировала выступление Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене. Она попросила президента Украины и миллиардера летать за собственный счет, если ему самому нравится выступать в пустом зале.

"Выступление президента Украины в Мюнхене сегодня. Я не буду глумиться и шутить о пустом зале. Потому что этот пустой зал - неуважение не только к президенту, но и к Украине. А, значит, и ко мне, и к каждому из нас.

Но хочу обратиться к Петру Порошенко. Пожалуйста, не тратьте на подобные поездки бюджетные средства. Если за наш счет - летите рейсовым самолетом, без вопросов. Но тратить миллионы НАШИХ денег, чтобы летать отдельным самолетом на такие выступления - это уже слишком.

Вы долларовый миллиардер. Вам нравится быть в обществе мировых или европейских правящих кругов. Ваша должность это позволяет. Но просим вас, делайте это не за наш счет.

Заранее спасибо, от имени народа Украины", - написала она.

Выступление Порошенко

21:40 Блогер Игорь Лесев считает, что миротворцы при нынешней власти в Киеве на Донбассе не появятся.

"Любое мирное разрешение вопроса ... даже с учетом всех хотелок Киева, в стратегическом плане приводит к неминуемому демонтажу ЭТОЙ власти. Представить ситуацию, при которой посередине Донецкой и Луганской области исчезнет фронт, вернее, его займут чужаки с совсем другими целеустановками – это катастрофа для Киева. По сути, разрушается вся и так далеко не стройная легенда этой власти, а другой легенды у нее нет и быть не может.

Поэтому, до выборов никаких миротворцев у нас точно не будет. А вот дальше варианты уже могут быть, но рассматривать их будут совсем другие люди", - считает блогер.

21:23 Выступал президент действительно при полупустом зале. Фото пресс-службы Порошенко.

21:00 В соцсетях уже начали обсуждать речь Порошенко.

20:14 "Пока что мы не договорились ни о чем", – сказал Климкин после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене в пятницу.

Министр отметил, что российская точка зрения на миротворческую миссию на Донбассе иная, и дискуссию необходимо продолжать.

"Второй главной темой, после освобождения заложников и политических узников, была тема миротворческой операции. Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого не можем говорить ни о чем, ни о каком дальнейшем процессе", – сказал глава МИД.

Климкин рассказал, что во время обсуждения перспективы проведения выборов на Донбассе задал вопрос, смог бы он, к примеру, со своими коллегами-политиками поехать на Донбасс и вести предвыборную кампанию.

"Лавров улыбнулся, понимая, что это по определению невозможно", – добавил он.

Кроме того, по словам Климкина, на встрече обсудили вопрос доступа международных гуманитарных организаций, в частности МККК (Международного комитета Красного Креста) к заложникам.

"Мы должны начать реальный процесс поиска пропавших без вести", – сказал он.

По словам главы украинского МИД, с Лавровым обсудили возможности возобновления работы Специального центра по контролю и координации (СЦКК), поскольку российских представителей сейчас там нет.

"Я четко сказал, что, конечно, мы не можем говорить о каких-то формальных статусах здесь, но практические вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня", – добавил министр.

20:04 На Twitter Мюнхенской конференции выложили график с настроениями украинцев с 2012 по 2017 год – в какие международные объединения они хотели бы вступить.

Выросло число желающих попасть в Европейский союз и упало – в Евразийский.

19:53 "Украина – это щит и меч Европы". "В мире нет другой такой страны, которая бы одновременно боролась с агрессией и продвигалась на пути реформ". Речь окончена.

19:50 Заговорил о миротворцах. Говорит, что нужно выполнить Минские соглашения. Миротворцы должы выйти на границу с Россией, повторил Порошенко свой тезис.

19:48 "Российский флаг не должен реять нигде", – Порошенко об Олимпиаде. И достал флаг Евросоюза из Авдеевки, сказав, что "мои солдаты" спасли его из-под обстрелов.

19:47 Говорит, что не признают президентские выборы в России на территории Крыма. Также – "нет Северному потоку-2".

19:46 "Я тот, кто предупреждает вас о скрытой повестке Кремля".

19:44 Речь Порошенко жестко антироссийская. Не похоже, что на этой конференции могут о чем-то договориться.

19:43 Президент Украины считает, что Россия готова начать ядерную войну. Называет это "экзистенциальным вызовом".

19:41 Говорит, что ультраправые партии в Европе – дело рук России.

19:39 Порошенко начал выступление.

19:11 Встреча Лаврова и Климкина окончилась. Она длилась около часа. Пока подробностей нет.

19:08 Американский сенатор Линдси Грэм не верит, что европейская военная кооперация сделает ЕС дальше от НАТО.

18:52 Климкин показал фото, как встречался с депутатом Бундестага Норбертом Рётгеном, который возглавляет комитет по внешней политике. Обсуждали миротворцев.

Ждем фотоотчета со встречи с Лавровым.

18:49 НАТО предупредило Евросоюз о недопустимости дублирования оборонных функций Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

18:38 Похоже, Нормандская четверка сегодня не соберется – немецкая делегация не успела приехать в Мюнхен к 18:00, пишет в Twitter Павел Климкин.

По другим данным - встрече помешал отъезд главы МИД Германии Зигмара Габриэля.

18:29 Юлия Тимошенко и ее коллега Григорий Немыря появились на Мюнхенской конференции в неожиданной компании – с послом России в Германии Сергеем Нечаевым. Фото опубликовала представитель МИД РФ Мария Захарова.

18:12 На конференции есть бывший куратор Украины Джо Байден, который хвастал, что лично снимал генпрокурора Виктора Шокина.

На снимке он беседует в послом США в НАТО Кей Хатчинсон.

18:10 По встрече Нормандской четверки пока определенности нет. Она в стадии проработки, сообщили в российском МИД.

18:08 Сейчас проходит встреча Павла Климкина и Сергея Лаврова.

17:01 Найем также опубликовал "карту Расмуссена" по миротворцам.

16:00 Украинские нардепы и Волкер.

15:45 Депутаты Рады встретились с представителем США по Донбассу Куртом Волкером.

По словам Мустафы Найема, Волкер подтвердил, что "план Расмуссена" по миротворцам близок к тому, о чем договорились Волкер и Сурков.

Найем излагает основные черты этого плана:

"(1) Общая численность контингента – до 30 000 человек, в том числе 5000 человек для активного наблюдения за 409 километрами международной границы между Украиной и Россией, и 4000 человек полицейского контингента.

(2) Командование миссии будет осуществляться либо непосредственно ООН, либо представителем независимого Международного контингента. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для России. В частности обсуждается участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, а также Австрии, Финляндии или Швеции, и ряда южноамериканских стран. Допускается участие некоторых стран-членов НАТО, дружественных к России, например Греция.

(3) России необходимо будет обеспечить прекращение огня местными формированиями и вывести тяжелое вооружение, а властям самопровозглашенных республик придется публично и открыто принять условия работы миротворцев.

(6) В рамках миссии на местах должны быть развернуты также гуманитарные учреждения, группы юристов и экспертов в области государственного управления и посредников для работы с местными общинами по постконфликтному восстановлению и реинтеграции в украинские государственные структуры.

Миротворческая миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений. При этом первый пункт Минских соглашений – прекращение огня должен быть выполнен ДО начала развертывания миссии. Проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только ПОСЛЕ полного развертывания миротворческой миссии.

Разворачивание миссии предполагается в несколько этапов. Предположительно это будут три стадии: начало миссии и обеспечение условий для ее разворачивания (до двух месяцев), продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев) и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев). Что важно, на данный момент все стороны согласны, что решение о разворачивании миротворческой миссии должно приниматься Совбезом ООН один раз на весь период действия контингента, а не после каждого этапа, что не позволит России путем наложения вето приостановить миссию на каком-либо этапе.

Согласно отчету, традиционный вариант миротворческой миссии (без мандата на активное применение силы) может быть реален, только если бы все потенциальные сателлиты ДНР и ЛНР искренне обязались прекратить любое насилие, что маловероятно. Поэтому самым вероятным вариантом может стать т. н. "надежный мандат", разрешающий миротворцам в ограниченных условиях применять силу для сдерживания сил местных сателлитов РФ.

Ну и самое главное. Как отмечают авторы отчета, единственный способ узнать, могут ли миротворческие силы справиться с местными сателлитами России, – это начать разворачивание миссии и реагировать на ситуации по мере продвижения миссии. Между тем, исходя из прошлого опыта, есть достаточные основания полагать, что миротворческие силы могут-таки справиться с ситуацией на Донбассе, если, конечно, для этого будут созданы политические условия".