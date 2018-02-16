Министерство экологии и природных ресурсов предупредило граждан о том, что они могут быть оштрафованы на 510-3655 грн за срывание цветов, которые цветут ранней весной и занесены в Красную книгу Украины.

Такое сообщение на странице Минэкологии в соцсети Facebook опубликовала пресс-служба ведомства.

"За сбор, перевозку и торговлю первоцветами – штраф! За незаконное приобретение и сбыт объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, предусмотрено наложение штрафа от 510 до 1700 грн с конфискацией цветов. За сбор редких цветов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда предусмотрено наложение штрафа от 1700 до 3655 гривен с конфискацией растений", - заявили в министерстве.

В пресс-службе также напомнили, что каждый год Государственная экологическая инспекция проводит операцию "Первоцвет", целью которой является борьба нарушителями природоохранного законодательства.

"По результатам прошлогодней операции "Первоцвет-2017" территориальными органами Госэкоинспекции проведено 525 проверок, в ходе которых было выявлено 229 нарушений требований природоохранного законодательства", - сообщили в пресс-службе, добавив, что по результатам прошлогодней операции было составлено 245 протоколов об административном правонарушении, а также 35 человек были оштрафованы на общую сумму 1,5 млн грн.

Фото: facebook.com/minpryrody

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