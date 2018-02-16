Информация о том, что по требованию МВФ Пенсионный фонд должен проверить стаж всех пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной, и в случае нехватки стажа, снять пенсию, является недостоверной.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

"Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности и является фейковой", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве пояснили, что в последнее время, со ссылкой на "источник в Министерстве социальной политики", распространено сообщение о том, что, якобы, по требованию МВФ Пенсионный Фонд должен проверить стаж всех пенсионеров, расчетная пенсия которых меньше минимальной. И в случае, если стажа не хватает, то пенсию могут снять. Однако это не соответствует действительности.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен.

Ранее "Страна" сообщала, что суд постановил пересчитать пенсии для бывших сотрудников МВД.

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