Микроавтобус с военными врезался в иномарку и перевернулся на выезде из Киева.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что ДТП произошло районе путепровода на выезде из Киева в сторону Вышгорода. "Микроавтобус Volkswagen, в котором находились военнослужащие протаранил Mitsubishi. К сожалению, без пострадавших не обошлось", - отмечается в информации.

Сейчас причины аварии и информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта сильно затруднено.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве военные прокуроры на автомобиле влетели в столб на высокой скорости.

Также на Донбассе военный КрАЗ столкнулся с автобусом шахтеров. 17 горняков пострадали.