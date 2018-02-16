Полиция задержала мужчину, который топором разбил 13 авто на стоянке около Соломенского райсуда Киева на улице Шутова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Им оказался житель Одессы, который сегодня приехал в столицу. Сейчас устанавливаются мотивы его поступка.

Отметим, что вчера этот суд рассматривал дело мэра Одессы Геннадия Труханова и отпустил его на поруки нардепа.

Задержанный одессит, фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина разбил стекло, оторвал зеркала и погнул металлические части 13 автомобилей.

Очевидцы заметили, как он зашел во двор суда с топором в руках и начал крушить припаркованные автомобили. После этого его задержали правоохранители.

На данный момент эксперты осматривают место происшествия.

Самого злоумышленника доставили в управление полиции. Сейчас он дает объяснения правоохранителям.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации действий мужчины.

Ранее стало известно имя АТОшника, который подстрелил спецназовца возле суда по Труханову.

Тем временем мэр Труханов спустя 2,5 месяца вернулся на работу. Горсовет его встретил аплодисментами.