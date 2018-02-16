Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключает, что они перепишут скандальный закон об Институте национальной памяти, который больше всего не понравился Украине и Израилю. Его слова приводит DW.

Возможным внесение изменений в текст закона станет в случае такого решения Конституционного трибунала.

Сейчас на сайте трибунала указано, что этот закон будет проверен на соответствие польской Конституции. В частности, это касается той его части, которая содержит слова "украинские националисты" и "Восточная Малая Польша".

Как известно, после принятия закона отношения Украины и Польши еще больше обострились. Закон вводит уголовную ответственность за пропаганду идей Степана Бандеры, отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Израилю же не понравилась та часть, которая запрещает публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Напомним, что власти Польши уже начали спрашивать украинцев об их отношении к Бандере и УПА.

Ранее президент Польши направил "антибандеровский закон" в Конституционный суд.