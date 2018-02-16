На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 16 февраля разыграны семь комплектов наград!

В общем зачете Игр продолжает лидировать команда Германии - 9 золотых медалей, на второе место внезапно вышла команда Норвегии - 6 золотых наград, третьими идут Нидерланды, у которых тоже 6 золотых медалей, но меньше серебряных,  сборная США сохранила четвертую позицию - по 5 наград наивысшего достоинства, а замыкает пятерку сборная Канады - 4 "золота" и рядом с ними - Швеция, которая тоже взяла 6 золотых медалей, но "серебра" у скандинавов меньше. 

Скелетон (мужчины)

  1. Юн Сунбин (Южная Корея)
  2. Никита Трегубов (Россия)
  3. Доминик Парсонс (Великобритания)

Горные лыжи (мужчины): Супергигант

  1. Маттиас Майер (Австрия)
  2. Беат Фойц (Швейцария)
  3. Кьетиль Янсруд (Норвегия)

Горные лыжи (женщины): Слалом

  1. Фрида Хансдоттер (Швеция)
  2. Венди Холденер (Швейцария)
  3. Катарина Галлхубер (Австрия)

Сноуборд (женщины): борд-кросс

  1. Микела Мойоли (Италия)
  2. Джулия Перейра де Соуза Мабило (Франция)
  3. Ева Самкова (Чехия) 

Лыжные гонки (мужчины): 15 км, свободный стиль

  1. Дарио Колонья (Швейцария)
  2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
  3. Денис Спицов (Россия)

Конькобежный спорт (женщины): 5000 м

  1. Эсме Виссер (Голландия)
  2. Мартина Сабликова (Чехия)
  3. Наталья Воронина (Россия)

Фристайл (женщины): воздушная акробатика

  1. Анна Гуськова (Беларусь)
  2. Чжан Синь (Китай)
  3. Кун Фаньюй (Китай) 

Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта. 

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее. 

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