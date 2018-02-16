Олимпиада 2018, день седьмой. Все медали дня 16 февраля, где разыграны 7 комплектов наград
На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 16 февраля разыграны семь комплектов наград!
В общем зачете Игр продолжает лидировать команда Германии - 9 золотых медалей, на второе место внезапно вышла команда Норвегии - 6 золотых наград, третьими идут Нидерланды, у которых тоже 6 золотых медалей, но меньше серебряных, сборная США сохранила четвертую позицию - по 5 наград наивысшего достоинства, а замыкает пятерку сборная Канады - 4 "золота" и рядом с ними - Швеция, которая тоже взяла 6 золотых медалей, но "серебра" у скандинавов меньше.
Скелетон (мужчины)
- Юн Сунбин (Южная Корея)
- Никита Трегубов (Россия)
- Доминик Парсонс (Великобритания)
Горные лыжи (мужчины): Супергигант
- Маттиас Майер (Австрия)
- Беат Фойц (Швейцария)
- Кьетиль Янсруд (Норвегия)
Горные лыжи (женщины): Слалом
- Фрида Хансдоттер (Швеция)
- Венди Холденер (Швейцария)
- Катарина Галлхубер (Австрия)
Сноуборд (женщины): борд-кросс
- Микела Мойоли (Италия)
- Джулия Перейра де Соуза Мабило (Франция)
- Ева Самкова (Чехия)
Лыжные гонки (мужчины): 15 км, свободный стиль
- Дарио Колонья (Швейцария)
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
- Денис Спицов (Россия)
Конькобежный спорт (женщины): 5000 м
- Эсме Виссер (Голландия)
- Мартина Сабликова (Чехия)
- Наталья Воронина (Россия)
Фристайл (женщины): воздушная акробатика
- Анна Гуськова (Беларусь)
- Чжан Синь (Китай)
- Кун Фаньюй (Китай)
Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.
Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.
На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.