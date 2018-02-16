На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 16 февраля разыграны семь комплектов наград!

В общем зачете Игр продолжает лидировать команда Германии - 9 золотых медалей, на второе место внезапно вышла команда Норвегии - 6 золотых наград, третьими идут Нидерланды, у которых тоже 6 золотых медалей, но меньше серебряных, сборная США сохранила четвертую позицию - по 5 наград наивысшего достоинства, а замыкает пятерку сборная Канады - 4 "золота" и рядом с ними - Швеция, которая тоже взяла 6 золотых медалей, но "серебра" у скандинавов меньше.

Скелетон (мужчины)

Юн Сунбин (Южная Корея) Никита Трегубов (Россия) Доминик Парсонс (Великобритания)

Горные лыжи (мужчины): Супергигант

Маттиас Майер (Австрия) Беат Фойц (Швейцария) Кьетиль Янсруд (Норвегия)

Горные лыжи (женщины): Слалом

Фрида Хансдоттер (Швеция) Венди Холденер (Швейцария) Катарина Галлхубер (Австрия)

Сноуборд (женщины): борд-кросс

Микела Мойоли (Италия) Джулия Перейра де Соуза Мабило (Франция) Ева Самкова (Чехия)

Лыжные гонки (мужчины): 15 км, свободный стиль

Дарио Колонья (Швейцария) Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) Денис Спицов (Россия)

Конькобежный спорт (женщины): 5000 м

Эсме Виссер (Голландия) Мартина Сабликова (Чехия) Наталья Воронина (Россия)

Фристайл (женщины): воздушная акробатика

Анна Гуськова (Беларусь) Чжан Синь (Китай) Кун Фаньюй (Китай)

Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.