Воры, похитившие один из платежных терминалов "Приватбанка" в Кировоградской области - пойманы по горячим следам. Им не помогло даже то, что преступление длилось всего 20 секунд.

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

В службе безопасности Приватбанка уточнили, что терминал был похищен 16 февраля в 4 часа утра из отделения в Светловодске.

Аппарат находился в зоне самообслуживания, в которую может попасть любой человек с платежной карточкой. Как только злоумышленники отсоединили устройство от системы, банковские работники получили соответствующий сигнал и моментально пустились в погоню.

Сотрудники Приватбанка подключили к поискам местную полицию, расследовавшую аналогичные преступления, и совместными усилиями в тот же день задержали злоумышленников.

Во время задержания грабители попали в ДТП, но никто не пострадал. В отношении трех жителей Кировоградской области возбуждено уголовное дело, их прорабатывают на причастность к другим похожим преступлениям.

В Приватбанке не уточнили, сколько денег было в похищенном терминале. Однако известно, что в подобные аппараты при полной загрузке помещается порядка 500 тыс. грн.

Фото: privatbank.ua

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