Цены на огурец на украинском рынке за последнюю неделю упали на 4-14% до 30 грн/кг за импортный овощ и 48 грн/кг за украинский товар.

Об этом свидетельствуют данные "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Аналитики проекта отмечают, что если на предыдущей неделе снижение цен отмечалось только в сегменте импортной продукции, то на данный момент дешевеют и местные огурцы.

Так, за неделю импортный огурец в Украине подешевел на 8-14% и сегодня продавцы уже готовы заключать сделки по 30-35 грн/кг. При этом стоит отметить, что если ранее основное давление на цены оказывало увеличение предложения местной продукции, то сегодня ситуация еще и усугубляется ростом поставок с внешнего рынка, поскольку помимо Турции отгрузки начались из Ирана и Испании.

В то же время, в сегменте украинского огурца цены снизились менее резко – в среднем на 4%. На данный момент комбинаты заключают сделки по 48-50 грн/кг, при этом, по словам производителей, поддержку ценам оказывает активный экспорт, тогда как на внутреннем рынке спрос довольно невысокий.

Стоит отметить, что в результате снижения цен на сегодняшний день импортный огурец в Украине уже стоит на 38-45% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период, а цены на местную продукцию на 17-19% уступают прошлогодним.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине за год в три раза выросла цена борщевого набора.

Также эксперты прогнозируют подорожание продуктов на 4% до марта.