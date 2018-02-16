В Москве под посольством Польши нашли конверт с неизвестным порошкообразным веществом. Ранее такие же конверты находили под посольствами Венгрии, Франции, Румынии, Голандии, Чехии, передает Polskie Radio.

В тех случаях, согласно экспертизе, в конвертах находилась вещество, используемое в хозяйстве и ветеринарии для травли насекомых.

Пока неизвестно, кто именно присылает такие конверты. Однако отмечается, что отправители подписали некоторые письма от имени депутата российской партии "Единая Россия" Сергея Желязняка. Чиновник уже обратился к правоохранительным органам по поводу этого вопроса.

Службы охраны польского посольства принялись за расследование инцидента.

"Из соображений безопасности мы не будем комментировать это дело", - сказал пресс-секретарь представительства Польши Лука Цудны.

Издание отмечает, что ранее такие конверты были найдены под 13-ю дипломатическими представительствами в Москве. Про каждый такой случай дипломаты сообщили в российскую полицию.

В Украине ранее радикалы в масках вывесили на консульстве Польши список "преступлений против Украины".

Также националисты пикетировали польские консульства в шести городах с криками "Польша, покайся!".