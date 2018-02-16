Сегодня в Соломенском районе Киева загорелся Институт физиатрии и пульмонологии. Медперсонал эвакуировал со второго этажа на первый 16 посетителей больницы, среди них – 8 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Фото: dsns.gov.ua

О возгорании стало известно в 10:10. В 10:26 спасатели потушили огонь.

Выяснилось, что загорелся кабинет на втором этаже девятиэтажного здания, площадь возгорания — 4 квадратных метра.

К счастью, никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается. На месте работали 6 единиц основной и специальной техники, а также 28 спасателей.

Фото: dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве горел коллектор под Европейской площадью.

Также появилось видео, как в Киеве на мосту Патона вспыхнул и полностью сгорел автомобиль.