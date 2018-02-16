Нардепам предложили запретить использование на объектах критической инфраструктуры Украины российского программного обеспечения (ПО) и технических средств телекоммуникаций.

Об этом говорится во внесенном в парламент Украины правительственному законопроекту (№8042) о внесении изменений в закон о санкциях, передает Интерфакс -Украина.

Так, в Кабмине предложили дополнить перечень возможных антироссийских санкций "запретом или ограничением использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций, которые происходят из иностранного государства, в отношении которого применены санкции".

Санкции также будут распространяться на программное обеспечение и оборудование, разработанное или произведенное компанией, которая подконтрольна юридическому лицу, принадлежащему иностранному государству, в отношении которого применены санкции. Кроме того, под санкции подпадет продукция компаний-резидентов такого государства.

Решение о применении этих санкций должен вынести Совет национальной безопасности и обороны Украины, вводить в действие – президент Украины, утверждать – Верховная Рада в течение 48 часов после издания указа главы государства.

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