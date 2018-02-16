В соцсети "Вконтакте" произошла серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров.

Об этом сообщил представитель соцсети Дмитрий Лушников, пишут "Ведомости".

Компания устраняет проблемы и восстанавливает доступ к сервисам, заверил он.

При попытке зайти на сайт vk.com появлялось сообщение: "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже". В мобильной версии приложение соцсети также было недоступно.

Когда не открывалась главная страница сервиса, пользователям удавалось перейти во вкладку личных сообщений. К 16.00 киевского времени начала открываться главная страница, личные сообщения и работающая вкладка с музыкой. Причем проигрывались не только сами музыкальные произведения, но и предваряющее их рекламное сообщение.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае разблокировали ВКонтакте, но оставили запрещенными Facebook и YouTube.

Также "ВКонтакте" через суд запретила использовать данные своих пользователей банками.